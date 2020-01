Bakı. Trend:

Bakıdan Moskvaya yerli vaxtla 20:31-də yola düşən "Azərbaycan Hava Yolları"nın J2-854 nömrəli reysinin kapitanı təyyarənin quş sürüsü ilə toqquşmasından sonra Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna eniş etmək qərarı verib.

Trend-in məlumatına görə, Bakı vaxtı ilə 20:56-da təyyarə Bakının hava limanına uğurlu eniş edib.

Sərnişinlər Moskvaya başqa bir təyyarə ilə uçacaqlar.

