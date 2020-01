ABŞ Prezidenti Donald Tramp Birləşmiş Ştatlar, Meksika və Kanada arasında yeni ticarət müqaviləsini imzalayıb.

“Report”un məlumatına görə, üç ölkə arasında imzalanan yeni ticarət müqaviləsini ABŞ Senatı da təsdiqləmişdi.

Bu müqavilə nəticəsində üç ölkə arasında hər il 1,2 trilyon dollar dəyərində ticarət əməliyyatları aparılacaq.



