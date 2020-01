Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının görüşü 7 saat davam edib

Cenevrədə Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov ilə Ermənistanın XİN başçısı Zöhrab Mnatsakanyan arasında görüş başa çatıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva “Twitter” səhifəsində məlumat paylaşıb.

Onun sözlərinə görə, görüş 7 saat davam edib: "Tərəflər və həmsədrlər danışıqların intensivləşdirilməsini və danışıqlar gündəliyinin bütün məsələlərində nəzərəçarpan nəticələrin əldə edilməsini müdafiə ediblər. İclas sabah davam edəcək"

Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri İqor Popov (Rusiya), Stefan Viskonti (Fransa), Endryu Şoffer (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspşik iştirak ediblər.

XİN başçıları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələlərini müzakirə ediblər.



