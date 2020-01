''Youtube''da sərvət qazanan bloqer GÖRÜN NƏ ETDİ - FOTO

ABŞ-lı ''Youtube'' fenomeni Coelle Coaniya Siva 16 yaşı olmasına baxmayaraq, çəkdiyi videolardan milyonlarla dollar qazanır.

Milli.Az xəbər verir ki, rəqqasə ananın, həkim atanın qızı olan 16 yaşlı Coco Siva oyuncaq və brend əşya tanıdaraq qısa zaman ərzində məşhurlaşıb. Yayımladığı videolar ilə sərvət qazanan yeniyetmə qız, ''Tesla'' markasına məxsus maşın alıb. Albomu olan Coco ''Youtube'' kanalında kliplərini yayımlayaraq tez-tez konsert verir. Gündəlik 10 min dollar qazanan fenomenin ''Youtube'' hesabında 11 milyon, ''İnstagram'' hesabında 9 milyon izləyicisi var. Coco Siva bu günə kimi qazandığı pullar ilə 3 milyon 500 min dollara dəbdəbəli malikanə alıb. (ölkə.az)

