Dünya bu kənddən danışır - Boy ortalaması 1 metrdir və... - FOTO

İranın şimal-şərqində 1500 il əvvəl qurulmuş kənd qeyri-adiliyi ilə hər kəsin marağına səbəb olub.

Milli.Az xəbər verir ki, Makhunik adını daşıyan bu ərazi 2005-ci ildə arxeoloqlar tərəfindən tapılıb. Araşdırmalardan sonra 100 il bundan əvvəl ərazidə yaşayan insanların boylarının ortalama 1 metr olduğu ortaya çıxıb. Eyni zamanda, 25 sm uzunluğunda mumyalanmış cəsədin tapılması burdakı insanların necə balaca boy olduğunu bir daha ortaya qoyub.

Alimlər buranın dünyanın ən nadir yerlərindən biri olduğunu bildiriblər. (publika.az)

Milli.Az

