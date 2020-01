Dünyanın maraqla gözlədiyi dollarla bağlı VACİB QƏRAR açıqlandı

ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sistemi (FED) uçot dərəcəsi barədə qərarını açıqlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, Federal Ehtiyat Sistemi uçot dərəcəsini 1,5-1,75% səviyyəsində yəni sabit saxlayıb. Məlumata görə, toplantı 1 gün davam edib. Bildirilib ki, iqtisadiyyatın ciddi təzyiqə məruz qalmadığı və ölkədə iqtisadi sabitlik nəzərə alınaraq belə qərar qəbul olunub.

Qeyd edək ki, Çində baş verən virus pandemiyasından sonra ticarətdə bəzi problemlərin yaşandığı deyilir. Bu üzdən FED-in dolların uçot dərəcəsində dəyişiklik edə biləcəyi iddia edilirdi.

Anar Türkeş

