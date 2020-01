Avropa Parlamenti Böyük Britaniyanın qurumdan çıxmasına dair sənədi təsdiq edib.

Publika.az xəbər verir ki, sənədin lehinə 621, əleyhinə 49 deputat səs verib. 13 nəfər bitərəf qalıb. Sənədin rəsmi olaraq qüvvəyə minməsi üçün Avropa Şurası tərəfindən təsdiq edilməsi lazımdır. Lakin bu formal xarakter daşıyır.

Sənədə görə, London Avropa Birliyini yanvarın 31-i tərk edəcək.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.