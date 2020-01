İdlibin deeslekasiya zonasında azad edilmiş rayonlarda 27 yaşayış məntəqəsi bu gün Suriya hökumət qüvvələrini nəzarətinə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Suriyada Atəşkəsə Nəzarət Mərkəzinin rəhbəri, polkovnik Yuri Barenkov deyib.

Polkovnik bildirib ki, həmin ərazilərdə yaşayan dinc sakinlərin sürətlə normal həyata qayıtması üçün hər şey edilir.

