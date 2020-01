Azərbaycan futzal millisi Xorvatiyaya məğlub olub

Futzal üzrə Azərbaycan millisi dünya çempionatının elit-raund mərhələsində ilk oyununu keçirib.

"Report"un məlumatına görə, rəqib Xorvatiya yığması olub. Osiek şəhərindəki “Qradski vrt Arena”da təşkil olunmuş qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0. Hesabı 4-cü dəqiqədə Luka Periç açıb. 37-ci dəqiqədə isə Franko Yelovçiç son nöqtəni qoyub.

C qrupunda ilk turun digər matçında Rusiya Slovakiyanı darmadağın edib - 7:1. Bu nəticələrdən sonra Rusiya və Xorvatiya hərəyə 3 xalla ilk 2 pilləni bölüşür.

Azərbaycan və Slovakiya isə xalsızdır.

Yanvarın 30-da Azərbaycan yığması Rusiya ilə üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlanacaq. Saat 23:00-da isə Xorvatiya - Slovakiya matçı start götürəcək.

Reqlamentə əsasən, elit-raundda qrup qalibi olacaq 4 komanda birbaşa dünya çempionatına yüksələcək. Qrupları ikinci pillədə başa vuranlar isə "pley-off"da üz-üzə gələcəklər. Mundial 12 sentyabr - 4 oktyabrda Litvada təşkil olunacaq.

Dünya çempionatı, elit-raund

C qrupu

29 yanvar

23:00. Xorvatiya - Azərbaycan - 2:0

Qol: Luka Periç, 4 Franko Yelovçiç, 37



