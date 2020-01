Çinli alimləri koronavirusuna qarşı maddə tapıblar

Bakı. Trend:

Çinin Elmlər Akademiyasının Vuhan virusologiya İnstitutunun tədqiqatçıları, hüceyrə səviyyəsində koronavirusn effektiv şəkildə qarşısını ala biləcək dərman maddəsini təcrid ediblər.

Trend-in məlumatına görə, koronavirus yayılmağa başlayarkən alimlər virusun törədicilərini və onun mənşəyini, mövcüd antivirus vasitələrini və peyvəndləri araşdırıblar. Artıq siçanlar və primatlar üzərində testlər aparılmağa başlanılıb.

Çin ötən ilin dekabr ayının 31-i Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına Uhan şəhərində yeni növ virusun yayılması barədə məlumat verib. Mütəxəssislər daha sonra virusun yeni növ koronavirus olduğunu müəyyən ediblər.

Qeyd edək ki, Çində yeni növ koronovirusdan ölənlərin sayı 132 nəfərə, yoluxanların sayı ilə 5974 nəfərə çatıb. Çindən əlavə yoluxma halları Tailand, Yaponiya, Cənubi Koreya, ABŞ, Kanada, Vyetnam, Sinqapur, Nepal, Fransa, Avstraliya, Malayziya və Almaniyada da qeydə alınıb.

