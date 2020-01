Bakı. Trend:

Son 48 saat ərzində Konqo Demokratik Respublikasının (DRC) şərqindəki dörd yaşayış məntəqəsində Demokratik Qüvvələr Alyansının (ADF) silahlıları tərəfindən ən az 30 nəfər öldürülüb.

Trend-in məlumatına görə, hücumların Şimali Kivu əyalətindəki Beni bölgəsinin qərbində törədildiyi bildirilir.

Daha əvvəl Konqonun "Actualite" informasiya portalı "ADF" silahlılarının Beni bölgəsində 15 nəfərin öldürdüyünü bildirirdi.

