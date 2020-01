Azərbaycan futzal millisinin baş məşqçisi: “Çətin olanı reallaşdırmağa çalışacağıq”

“Hər iki komanda sona qədər mübarizə apardı. Bir standart vəziyyət zamanı səhvə yol verdik və onlar bundan istifadə edib, hesabı açdılar. Qarşılaşma göstərdi ki, həm Azərbaycan, həm də Xorvatiya milli komandaları bu turnir üçün yaxşı hazırlıq keçiblər. Oyun da maraqlı alındı. İkinci hissədə biz üstün tərəf idik. Rəqib əsasən oyunu “evdə” keçirdi”.

“Report” xəbər verir ki, bunu DÇ-2020-nin elit-raund mərhələsinin ilk oyununda Xorvatiya yığması ilə qarşılaşan Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Joze Alesio Da Silva oyunla bağlı affa.az saytına açıqlamasında deyib.

“Epizodlar yaratdıq, amma realizə edə bilmədik. Nəticədə risk etməli olduq və qapıçını meydan oyunçusu ilə əvəzlədik. Yenə səhvə yol verdik və rəqibimiz boş qapıya qol vurmaqla hesabdakı üstünlüyünü artırdı. Ümumi götürsək, intizamlı oynadıq, pis təsir bağışlamadıq. Təbii ki, qələbə qazana bilməyəndə bu cür məqamlar gözə görünmür.

Qarşıda iki oyunumuz var. Şans hələ bitməyib. Razıyam, çətin olacaq. Ancaq daha yaxşı oynayıb, çətin olanı reallaşdırmağa çalışacağıq”-deyə, o bildirib.



