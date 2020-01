İran hökuməti ABŞ-ın sanksiyalarına görə, xarici banklarda olan öz hesabındakı 5 milyard dollardan istifadə edə bilmir.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə İrna agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, həmin pullar İranın Mərkəzi Bankı tərəfindən xarici banklara yerləşdirilib.

2018-ci ildə tətbiq edilən sanksiyalardan sonra isə Tehran pulları geri çəkə bilmir.

Anar Türkeş

