Çinin Hubey əyalətində koronavirusdan ölənlərin sayı 162 nəfərə çatıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə əyalətin səhiyyə üzrə komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Hubey əyalətində 37 yeni ölüm hadisəsi və virusa 1032 yoluxma qeydə alınıb.

Gün ərzində 10 nəfər xəstəxanalardan evə buraxılıb.



