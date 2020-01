Tbilisi şəhərində təlim-məşq toplanışında olan 19 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan milli komandası növbəti yoldaşlıq oyununu keçirib.

Publika.az-ın AFFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, Gürcüstanın eyni yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşan yığma komanda 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

Azərbaycan millisinin heyətində Nisrina Zeriul fərqlənib.

Xatırladaq ki, bu komandalar arasında iki gün əvvəl keçirilmiş oyunda Gürcüstan yığması 1:0 hesabı ilə qalib gəlmişdi.

