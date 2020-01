İsrail ordusu Qəzza sektorunda Fələstinin HƏMAS hərəkatının mövqelərinə zərbələr endirib.

“Report”xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb.

Qeyd olunub ki, İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Qəzza sektorundan atılan raketə cavab olaraq HƏMAS təşkilatının bir sıra hədəflərinə qırıcı təyyarələr və PUA-lar vasitəsi ilə hava zərbələri endirib.

Bildirilib ki, vurulan hədəflər arasında təşkilatın silah və yeraltı hərbi obyektləri də var.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.