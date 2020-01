Boeing Hindistan Ordusunu 17 "Apache" və 10 "Chinook" vertolyotu ilə təmin edib

Bakı. Trend:

"Boeing" korporasiyası, 2015-ci ildə ABŞ-a sifariş verilmiş 17 "AH-64E Apache Guardian" və 10 "Chinook" hərbi nəqliyyat vertolyotlarını Hindistan silahlı qüvvələrinə təhvil verib.

Trend-in məlumatına görə, korporasiyanın mətbuat xidmətinin xəbərində deyilib: "Hindistan Silahlı Qüvvələri 22 sifariş verdiyi "AH-64E Apache Guardian" vertolyotundan 17-ni və 15 "CH-47 Chinook" vertolyotundan 10-nu alıb. Nyu-Deli daha əvvəl bir sıra Boeing təyyarələri, xüsusən 11 "C-17 Globemaster III" ağır hərbi nəqliyyat və səkkiz "P-8I" dəniz patrul təyyarəsi əldə etməklə yenidən 4 "P-8I" sifariş edib.

Hindistan ordusuna 22 "AH-64E" və 15 "CH-47" satılmasına dair müqavilə ölkənin ordu tarixində ən nəhəng saziş olub və dəyəri təxminən 2,2 milyard dollar təşkil edib.

