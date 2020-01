Futzal üzrə Azərbaycan millisi dünya çempionatının elit-raund mərhələsində ilk oyununu keçirib.

Publika.az xəbər verir ki, komandamızın rəqibi Xorvatiya yığması olub. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Hesabı 4-cü dəqiqədə Luka Periç açıb. 37-ci dəqiqədə isə Franko Yelovçiç son nöqtəni qoyub.

