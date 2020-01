İlon Maskın sərvəti 32 milyard dollara çatdı

Amerikanın SpaceX və Tesla şirkətlərinin təsisçisi İlon Maskın sərvəti 32 milyard dollara çatıb.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, uğurlu iş adamı bir həftə ərzində 1,7 milyard dollar qazanıb.

Amerikalı milyarderin sərvəti Tesla şirkətinin kapitalizasiyası sayəsində artıb. Şirkətin sahibi olan Mask Teslada 22% aksiyanın pay sahibidir.

Qeyd edək ki, Tesla-nın bazar qiyməti 16% artaraq, 100 milyard dollar olub. Tesla kapital dəyərinə görə, dünyada ikinci yerdədir. Birinci yerdə isə Yaponiyaya məxsus Toyota şirkətidir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.