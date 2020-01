Aralıq dənizinin Muğla sahillərində 5,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, rəsmi məlumata görə, gecə boyunca 11 ardıcıl zəlzələ qeydə alınıb.

Zəlzələnin yerin 11 kilometr altında qeydə alındığı bilrilib.

