Gəncə şəhərində məsciddən oğurluq olub.

“Report” xəbər verir ki, şəhərdə yerləşən Şah Abbas məscidindən oğurluq edilib.

Məlumata görə, məsciddən “Qurani Kərim” kitabı və 110 manat pul oğurlanıb.

Hadisəni bir və ya birdən çox şəxsin törətdiyi hələ məlum deyil, araşdırma aparılır.



