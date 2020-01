ABŞ “Əsrin müqaviləsi” ilə Rusiya və Çinin regiondakı ölkələrlə ittifaq qurmasının qarşısını almağı planlaşdırır.

Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri suriyalı siyasi ekspert Əhməd Dərzi deyib.

O bildirib ki, Amerika Yaxın Şərq regionunu yenidən qurmaq istəyir:

“Əsrin müqaviləsi” sadəcə Fələstini məhv etmə planı deyil, eyni zamanda, ABŞ-ın İran, Livan, Yəmən və Suriyanı yenidən formalaşdırmaq cəhdidir”.

