Xəbər verdiyimiz kimi, Masallıda iki həftə əvvəl toyu olan 16 yaşlı Fatimə Qəmbərova 2001-ci il təvəllüdlü əri İman Məmmədov tərəfindən öldürülüb.



Metbuat.az bildirir ki, azyaşlı gəlinin ölümündə onun 19 yaşlı həyat yoldaşı İman Məmmədov təqsirkar bilinərək şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Məmmədov ilkin ifadəsində günahını etiraf edib.

Cütlüyün iki həftə öncə baş tutmuş həmin toydan olan görüntüləri təqdim edirik:

(baku.ws)



