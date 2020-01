Qax rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Şəki-Balakən yolunun Qaxdan keçən hissəsində "VAZ 2106" markalı avtomobillə "Mercedes Vito" markalı mikroavtobus toqquşub. Nəticədə minik avtomobilini idarə edən 57 yaşlı kişi aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində vəfat edib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Muxtar

