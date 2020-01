Bakı şəhəri Xətai rayonu Məzahir Rüstəmov küçəsində yeni çəkilmiş su kəmərinin şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar bu gün ərzində Xətai rayonunun bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

Bu barədə “Report” “Azərsu” ASC-nin məlumatına əsasən xəbər verir.

Məlumata görə, “Azərsu” yaranacaq narahatlıqla əlaqədar abonentlərdən üzr istəyir.



