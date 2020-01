Bakının Nərimanov rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, avtoqəza Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb.

Hadisə zamanı İlkin Əhmədovun idarə etdiyi "VAZ 2103" və Samir Quliyevin idarə etdiyi "Niva" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə xəsarət alan olmasa da, avtomobillərə ziyan dəyib.

Yol qəzasından sonra prospektdə uzun tıxac yaranıb. Əraziyə YPX müfəttişləri cəlb olunub və yolda hərəkətin bərpası üçün tədbirlər görülüb.

Milli.Az

