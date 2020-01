Rusiyalı futzalçı: "Azərbaycan millisinin gücü hər kəsə bəllidir"

"Turnirdə ilk matçımızı Slovakiyaya qarşı keçirdik. Oyunçular arasında əlaqəni hiss etmək və bir qədər nəfəs almaq vacib idi. Ancaq nəticəni də unutmaq olmazdı".

"Report"un məlumatına görə, bunu Rusiya millisinin futzalçısı Artyom Antoşkin dünya çempionatının elit-raundunun ilk matçında Slovakiyaya qalib gəldikləri oyundan sonra deyib.

Həmin matçda dubl edən 27 yaşlı rusiyalı futzalçı bu gün qarşılaşacaqları Azərbaycanla oyuna da toxunub. "Turnirdə ikinci oyunumuz Azərbaycana qarşı olacaq. Bu komandanın gücü hər kəsə bəllidir. Ardından meydan sahibləri - Xorvatiyaya qarşı oynayacağıq. Bir sözlə, əldə etdiyimizlə kifayətlənməyəcəyik" A.Antoşkin deyib.

Qeyd edək ki, Xorvatiyada təşkil olunan elit-raundun ilk turunda Slovakiyaya 7:1 hesabı ilə qalib gələn Rusiya millisi növbəti matçını bu gün Azərbaycana qarşı keçirəcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.



