Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə bu dəfə də yerli medianın gündəminə düşməyi bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən baş rolda oynadığı "Aşk tesadüfleri sever" filminin qalasına qatılan azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə geyindiyi geyimlə diqqətləri üzərinə çəkib. O, dərin dekoltəli geyimlə qala gecəsinə qatılıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

