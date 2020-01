Paris moda həftəsi çərçivəsində keçirilən dəfilədə idman ayaqqabısı brendi olan "Li-Ning"in yeni kolleksiyası nümayiş olunub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, gecədə dünya şöhrətli aktyor Ceki Çan podiuma çıxaraq markanın yeni məhsullarını nümayiş etdirib.

Qeyd edək ki, payız-qış kolleksiyasının yaradılmasında Ceki Çan da rolu var.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.