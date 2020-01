Bakı. Trend:

Futzal üzrə Azərbaycan milli komandası DÇ-nin elit-raund mərhələsində bu gün növbəti oyununu keçirəcək.

Trend-in məlumatına görə, millimiz Osiek şəhərindəki “Qradski vrt Arena”da Rusiya yığması ilə qarşılaşacaq. Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq oyun CBC Sport kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

Görüşü italiyalı hakimlər - Alessandro Malfer, Angelo Galante və Chiara Perona idarə edəcəklər.

