Renat Dadaşov "Liverpul"a qol vurub

İngiltərədə Beynəlxalq Premyer Liqa Kubokunda qrup mərhələsinin son turunun oyunları keçirilib.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisinin üzvü Renat Dadaşovun şərəfini qoruduğu “Vulverhempton”un U-23 komandası doğma meydanda "Liverpul"la qarşılaşıb.

Fasiləyə 1:0 hesabı ilə öndə yollanan meydan sahibləri ikinci hissənin əvvəlində fərqi artırıb. Komandasının ikinci qolunu 47-ci dəqiqədə məhz R.Dadaşov vurub. Lakin ardıcıl iki qol buraxan "Vulverhempton" qələbəni əldən verib - 2:2.

Qeyd edək ki, E qrupunda mübarizə aparan "Vulverhempton" qrupu 3 xalla sonuncu pillədə başa vurub. "Liverpul" isə qrup lideri kimi növbəti mərhələyə adlayıb.



