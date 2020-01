Türkiyənin bəzi vilayətləri gecə boyunca silkələnib.

Publika.az xəbər verir ki, Muğlanın Marmaris rayonunda yerli vaxtla saat 04:28-də 5,4 bal gücündə zəlzələ olub. Bundan 18 dəqiqə sonra 4,4 bal gücündə daha bir zəlzələ qeydə alınıb.

Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Məerkəzi və Kandilli Rəsədxanası günlərdir ki, zəlzələ təşvişi ilə yaşayan Manisada daha bir böyük yeraltı təkanlar qeydə alıb. Mərkəzi Akhisar-Musalar olan zəlzələnin şiddəti 3,7 bal olub.

