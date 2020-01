Virus dünyanı ələ alır: Skandinaviyaya da keçdi

Çində yayılan yeni növ koronavirus dünyaya yayılmaqda davam edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, artıq virus Skandinaviyaya da çatıb. Belə ki, Finlandiyada ilk dəfə b virus təsbit edilib. Rəsmi qurumlardan verilən yazılı açıqlamada Çindən gələn bir səyahətçidə bu virusun tapıldığı bildirilib.

Qeyd edək ki, virus Çindən Tayland, Cənubi Koreya, Yaponiya, Sinqapur, Viyetnam, Malayziya, Kamboca, Şri-Lanka və Nepal kimi bölgə ölkələrinə keçib. Həmçinin yeni növ virus əsasən Çindən gələn şəxslər vasitəsi ilə Fransa, Kanada, ABŞ, Avstraliya, BƏƏ və Almaniyaya da keçib.

