Türkiyəli müğənni Ebru Yaşar Bakının qonağı olub.

Milli.Az xəbər verir ki, "Show news"a müsahibə verən ifaçı tanıdığı yerli müğənnilərimizin adlarını açıqlayıb:

"Bir çox müğənnilərinizi dinləyirəm. Bəzilərinin adını unuda bilərəm. Damlanı, Röyanı tanıyıram çünki Türkiyəyə də gəlir. Bizim mahnılarımız biri-birinə bənzəyir".

Azərbaycan qadınlarının gözəl olduğunu deyən müğənni bəylərimizin şanslı olduqlarını bildirib.

Milli.Az

