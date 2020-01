Barbadoslu müğənni Rihannanın Səudiyyə Ərəbistanlığından olan milyarder sevgilisi Həsən Cəmildən ayrıldıqdan sonra yeni münasibətə başlayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçının A$AP Roki (Rakim Mayers) ləqəbli amerikalı repçi ilə görüşdüyü deyilir.

Son günlər birlikdə vaxt keçirən cütlüyün Nyu-Yorkdakı otellərin birində gecələdiyi də iddia edilir.

Milli.Az

