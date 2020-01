Bakıya uçan təyyarədə ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kiyev-Bakı təyyarə reysi ilə Bakıya gələn 67 yaşlı Əbülfəz Məmmədov təyyarədə vəfat edib.

Onun ölümünün səbəbləri araşdırılır.(Report)

