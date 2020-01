"Buta Airways" aviaşirkətinin Kiyev-Bakı reysi uçuş həyata keçirən təyyarəsində sərnişin vəfat edib.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə aviaşirkətdən bildiriblər.

Qeyd olunur ki, 1953-cü il təvəllüdlü kişinin meyiti təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava limanında eniş etdikdən sonra müvafiq qurum nümayəndələrinə təhvil verilib.

Milli.Az

