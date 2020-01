Mayk Pompeo bu gün Ukraynaya səfər edəcək

ABŞ Dövlət Katibi bu gün Ukraynaya səfər edəcək.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin saytında qeyd olunub.

Mayk Pompeo Ukraynaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin Prezidenti Vladimir Zelenski, Xarici İşlər naziri Vadim Pristayko və Müdafiə naziri Andrey Zaqorodnyukla görüşəcək.

Fevralın 1-də Belarusa səfər edəcək ABŞ Dövlət katibi paytaxt Minskdə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko və Xarici İşlər naziri Vladimir Makeylə görüşəcək.

Daha sonra Qazaxıstana səfəri planlaşdırılan Mayk Pompeo Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Comərt Tokayev, Qazaxıstanın ilk prezidenti Nursultan Nazarbayev, Xarici İşlər naziri Muxtar Tleuberdi ilə görüşəcək.

Fevralın 2-3-də Özbəkistanda səfərdə olacaq Mayk Pompeo Prezident Şavkat Mirziyoyev və Xarici İşlər naziri Əbdüləziz Kamilovla görüşəcək.

ABŞ Dövlət katibi Daşkənddə C5+1 formatında Xarici İşlər nazirlərinin görüşünə qatılacaq. Görüşdə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan Xarici İşlər nazirləri iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, yanvarın 29-da ABŞ Dövlət katibi Böyük Britaniyaya səfər edib.(apa.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.