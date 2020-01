"Qalatasaray"ın azərbaycanlı futbolçusu klubunu dəyişib

Müqavilə üzrə Türkiyənin "Qalatasaray" klubuna məxsus olan Azərbaycan yığmasının futbolçusu Mutlu Aksu Doğan "Karakörpü Belediyespor"a icarəyə verilib.

"Report"un məlumatına görə, 20 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə yarım illik müqavilə bağlanılıb.

Əslən azərbaycanlı olan gənc oyunçu 2016-cı ildə Azərbaycanın U-17 yığmasına dəvət edilib və 1 qol vurub. O, "Qalatasaray"ın U-19 və U-21 komandalarında, eləcə də "Kocaelispor"da çıxış edib. Mutlu Aksu Doğan ötən mövsüm Türkiyə Kubokunda iki oyunun iştirakçısı olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.