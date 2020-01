Şairə Nazilə Səfərli aparıcısı olduğu "Ona qalsa" verilişində maraqlı açıqlama verib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, iki dəfə burun əməliyyatı keçirdiyini bildirib:

"Həkimim deyir ki, əməliyyat etsək də burnun yenə uzanır. İnanın ki, zarafat eləmirəm. Bu, doğrudan belədir".

Verilişdə qonaq olan tanınmış bəstəkar Rauf Məmmədov Səfərlinin bu açıqlamasına təəccübünü gizlədə bilməyib.

Milli.Az

