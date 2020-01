Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) Yol Patrul Xidməti Şöbəsinə rəis təyin edib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, nazirin müvafiq əmri ilə, sözügedən şöbəyə polkovnik-leytenant Əsgərov Sadin Nurəddin oğlu təyin olunub.

Qeyd edək ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) Xidməti Şöbəsinə bundan əvvəl BDYPİ-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polkovnik Kamran Əliyev rəhbərlik edirdi.(Unikal.org)

