Çində 132 nəfərin ölümünə səbəb olan, 6 mindən çox insanın yoluxduğu virus nəticəsində ölkədə maska qıtlığı yaşanır.



Metbuat.az "BBC"yə istinadən xəbər verir ki, yayılan yeni görüntülərdə insanların başlarına sellofan paket və iri butulkalar keçirdikləri görünür. Hava limanında çəkilən bir fotoda isə qadın həm maskadan, həm də sellofan paketdən istifadə edir.

"Tvitter"də paylaşılan bu görüntülərdə marketlərdə rəflərin, şəhərlərdə küçələrin boş qaldığı görülür.

Həmin fotoları təqdim edirik:

