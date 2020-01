Xalq artisti Aygün Kazımova özünə gizlin ad günü edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 49 yaşını qeyd edən müğənninin doğum gününə yaxın dostları və sənət yoldaşları qatılıblar. Sənətçinin şad gününə qatılanlar sırasında müğənnilər Rəhim Rəhimli, Dilarə Kazımova, aparıcı hacı Nuran Hüseynov, şairə Nigar Həsənzadə və başqaları olub.

Qeyd edək ki, uzun illər ad gününü təmtəraqlı və mediaya açıq şəkildə qeyd edən A.Kazımova son iki ildir bundan yan qaçır.

Milli.Az

