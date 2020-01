Şəkidə bıçaqlanma baş verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün gecə saatlarında qeydə alınıb.

Şəki şəhər sakini Eyvaz adlı şəxs küçədə bıçaqlanaraq öldürülüb. Qeyd edilir ki, öldürülən şəxs görmə məhdudiyyətli olub.

Faktla bağlı Şəki Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.