Məşhur Hollivud aktyoru Silvestr Stallone pərəstişkarlarının qarşısını təbii görünüşü ilə çıxıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, məşhur "Rembo", "Rokki" fllmlərinin qəhrəmanı saçlarını qara rəngə boyamaqdan imtina edib. O, "İnstagram"da yayımladığı videosunda izləyicilərinə ağarmış saçları ilə görünüb.

Avtomobilində çəkdiyi videosunda o, pərəstişkarlarına "Yumruq atmağa davam et, dostum" deyə, səslənib.

Milli.Az

