Türkiyədə inflyasiyanın bu il 8,2%, gələn il isə 5,4% olacağı gözlənilir.

“Report” “Bloomberg” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Mərkəzi Bankının hesabatında bildirilir.

Sənəddə həmçinin deyilir ki, 2020-ci ildə Türkiyədə qida məhsullarının 11%, gələn il isə 7% bahalaşcağı proqnozlaşdırılır.



