Milli.Az Day.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial mediada paylaşılan foto izləyicilər tərəfindən böyük marağa səbəb olub.

Sosial şəbəkə istifadəçisi bildirib ki, Lökbatan yaxınlığında onu yol polis əməkdaşı saxlayıb, lakin polis əməkdaşı vətəndaşın müharibə əlili olduğunu öyrəndikdən sonra geri çəkilərək hərbi salam verib və vətandaşa təşəkkürünü bildirib.

