Azərbaycan təmsilçisi UEFA-nın kursunda iştirak edib

İsveçrənin Nyon şəhərində danışılmış oyunlara qarşı "Winter school" tədris kursu keçirilir.

"Report"un AFFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, UEFA-ya daxil olan üzv ölkələrdən 24 nümayəndənin iştirak etdiyi kursda danışılmış oyunlarla bağlı Azərbaycanı Seymur Səlimli təmsil edir.

Kursun məqsədi futbolda “danışılmış oyunlar” probleminin həllinə diqqət yetirmək, gündəmdə olan mövzuları müzakirə etmək, ən yaxşı təcrübələri bölüşmək, yeni üsulları öyrənmək, “danışılmış oyunlar” əleyhinə əldə edilən son irəliləyişlərdən xəbərdar olmaq, bu hallarla mübarizə aparmaq üçün təlim keçmiş mütəxəssislərin sayını artırmaqdır.



