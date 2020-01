Ramil Nabran reperlərə SÖZ ATDI

“Məni reper saymayıb fəqət repdə özünə böyük qardaş, əmi bilən və öndə gedən reperlərə fanatlıq edənlərədir sözüm. Bəli, alternativ reperəm. 95-ci ildən rep deyirəm”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri reper Ramil Nabran instaqramda yazıb. Ramil onun sənətini bəyənməyənlərə sosial şəbəkədə cavab verib:

“Özəl olaraq “new” (yeni) və “old” (köhnə) “underground rap” nümayəndələrinə hörmətim var. Azrepdə elədiklərim təkcə söylədiklərim deyil. Hansı ... (red. söyüş) sizə mənim reper olmadığımı deyir? Hansı ucuz cahil sektanın qurbanlarısınız axı siz?”

Daha sonra reper yaxın günlərdə dinləyicilərini yeni mahnısı ilə sevindirəcəyini deyib.

