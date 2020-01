“Unicode Consortium” qeyri-kommersiya təşkilatı cari ildə istifadəyə veriləcək yeni smaylların anonsunu verib.

“Report” “Forbes”ə istinadən xəbər verir ki, həmin 117 smayldan 62-si yenidir, 55-i isə cinslərin variantları və müxtəlif dəri rəngləri olacaq.

Yeni emojilər arasında ninja, anatomik ürək, qara pişik, çaydan, matryoşka və transgenderlərin simvolu da yer alacaq.











